BERLIN (dpa-AFX) - Verpatzte Operationen, beschädigte Implantate, verwechselte Medikamente: In Deutschlands Krankenhäusern und Arztpraxen kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Behandlungsfehlern. Am Donnerstag (11.00 Uhr) stellt der Medizinische Dienst Bund in Berlin die Jahresstatistik 2022 vor.

Im Jahr 2021 hatte die Organisation insgesamt 13 050 Verdachtsfälle untersucht; dabei wurden 3665 Behandlungsfehler entdeckt. Die Experten gehen aber darüber hinaus von einer hohen Dunkelziffer aus./wn/DP/jha