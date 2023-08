Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Man muss ja nicht gleich die ganze Welt retten, sondern einfach mal zuhause anfangen, um Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen. Wie das geht? Dagmar Ponto hat sich informiert:Sprecherin: Eltern sind ja bekanntermaßen Vorbilder für ihre Kinder und so sollten sie mit gutem Vorbild vorangehen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wir haben Dr. Annika Röcker vom Apothekenmagazin "Baby und Familie" gefragt, was wir zum Beispiel unkompliziert im Alltag umsetzen können, um mit Lebensmitteln bewusster umzugehen:O-Ton Annika Röcker: 24 Sekunden"Zum Beispiel können wir Leitungswasser trinken, statt Mineralwasser einzukaufen. Das spart nicht nur Geld, sondern auch den Verpackungsmüll. Außerdem, wenn man sich eine Einkaufsliste schreibt, dann kauft man wirklich nur das, was man wirklich braucht. Und das ist ja gerade bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie Salat oder Erdbeeren wichtig. Gerade bei den Dingen sollten wir auch darauf achten, dass wir Obst und Gemüse aus der Region kaufen, denn dann sind die Transportwege kurz und es schmeckt auch besser."Sprecherin: Warum ist nachhaltig leben ein Gewinn und kein Verzicht?O-Ton Annika Röcker: 20 Sekunden"Ja, wenn man gezielt einkauft, dann verzichtet man ja nicht zwangsläufig, sondern man probiert auch Neues aus und spart Geld. Damit kann man dann nachher andere schöne Dinge unternehmen. Außerdem entdeckt man vielleicht neue Hobbys, zum Beispiel Kochen, Backen oder auch Gärtnern. Und wer zum Beispiel schon einmal selbst Tomaten gezogen hat, der weiß auch: die aus eigenem Anbau schmecken einfach viel besser als die gekauften."Sprecherin: Nun haben wir aber nicht alle einen Garten, können wir trotzdem etwas anpflanzen?O-Ton Annika Röcker: 17Sekunden"Na klar. Also für viele Sorten, reicht es ja auch, wenn man Blumentöpfe nimmt oder einen Balkonkasten zum Beispiel. Und es lohnt sich ja auch jetzt im August noch, schnell wachsendes Gemüse wie Radieschen, Spinat, Erbsen oder auch Salat auszusäen. Das macht auch Kindern übrigens Spaß, wenn sie beim Wachsen der Pflanzen zuschauen und es dann nachher ernten können."Abmoderation: Ein weiterer Tipp von "Baby und Familie": Wann immer es geht unverpackte Produkte kaufen, zum Beispiel auf dem Markt oder im Unverpackt-Laden.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.baby-und-familie.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5582016