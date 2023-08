DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Indizes im Verlauf von Tagestiefs erholt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Donnerstag folgen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien überwiegend der schwächeren Tendenz an der Wall Street vom Vortag. In den USA hatten erneut Sorgen vor weiter steigenden Leitzinsen zu Verkäufen bei Aktien und steigenden Renditen bei Anleihen geführt. Verstärkt wurden sie im Handelsverlauf noch vom Protokoll der jüngsten Sitzung der Notenbank. Ihm zufolge sind die US-Notenbanker weiter besorgt über Inflationsrisiken, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten. Dazu gab es aber auch noch warnende Stimmen hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten als Folge einer drohenden "unbeabsichtigten Überstraffung der Politik".

Insgesamt fallen die Einbußen in Ostasien aber zumindest moderater aus als noch am Vortag. Zudem haben sich die Indizes von teils deutlich tieferen Ständen im frühen Handel gelöst. In Tokio gibt der Nikkei-Index um weitere 0,3 Prozent nach auf 31.662 Punkte, in Seoul und in Sydney fällt das Minus einen Tick höher aus. Etwas besser halten sich die Börsen in China, sie zeigen sich wenig verändert, nachdem die chinesische Notenbank auf weiter schwache Wirtschaftsdaten in dieser Woche mit diversen kleinen Zinssenkungen reagiert hat. Marktteilnehmer setzten auf weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in naher Zukunft, heißt es in Schanghai und Hongkong.

Unter den Einzelwerten geht es in Sydney jeweils nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen für die Aktie des Börsenbetreibers ASX um 2,0 Prozent nach unten und für die des Telekomunternehmens Telstra um 2,2 Prozent. Die Entscheidung von Telstra, ihre festen Infrastrukturanlagen nicht zu verkaufen, könne einige Investoren enttäuschen, aus der Bewertungsperspektive sei dies aber verständlich, kommentiert Jefferies-Analyst Roger Samuel die negative Kursreaktion trotz eines gut laufenden Mobilfunkgeschäfts.

Yen und Yuan zum Dollar auf Jahrestiefs

Am Devisenmarkt kann der Dollar seine Gewinne vom Vortag nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls noch leicht ausbauen, der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu. Zum Yen markiert er ein Jahreshoch und kostet 146,39 Yen. Auch der freier handelbare Offshore-Yuan notiert zum Dollar auf Jahrestief.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.158,70 -0,5% +1,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.662,24 -0,3% +23,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.510,40 -0,6% +12,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.150,29 +0,0% +2,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.308,06 -0,1% -6,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.201,40 -0,4% -0,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.456,30 -0,5% -2,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0865 -0,2% 1,0882 1,0921 +1,5% EUR/JPY 159,09 -0,1% 159,18 158,83 +13,4% EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8547 0,8574 -3,5% GBP/USD 1,2719 -0,1% 1,2731 1,2738 +5,2% USD/JPY 146,41 +0,1% 146,28 145,44 +11,7% USD/KRW 1.339,41 +0,3% 1.339,41 1.337,65 +6,1% USD/CNY 7,2287 -0,3% 7,2287 7,2956 +4,8% USD/CNH 7,3408 +0,1% 7,3361 7,3137 +6,0% USD/HKD 7,8327 +0,0% 7,8312 7,8257 +0,3% AUD/USD 0,6390 -0,5% 0,6423 0,6464 -6,2% NZD/USD 0,5916 -0,4% 0,5939 0,5977 -6,8% Bitcoin BTC/USD 28.592,12 -1,1% 28.899,28 29.173,71 +72,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,33 79,38 -0,1% -0,05 +0,6% Brent/ICE 83,46 83,45 +0,0% +0,01 +1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,19 1.891,71 +0,1% +1,48 +3,8% Silber (Spot) 22,48 22,43 +0,3% +0,06 -6,2% Platin (Spot) 889,90 886,98 +0,3% +2,93 -16,7% Kupfer-Future 3,65 3,66 -0,2% -0,01 -4,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2023 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.