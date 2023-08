DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA-RÜCKZUG - Ausländische Investoren trennen sich verstärkt von chinesischen Aktien und Anleihen, nachdem sie das Vertrauen in Pekings Versprechen verloren haben, die taumelnde Wirtschaft des Landes mit mehr Hilfe zu stützen. Berechnungen der Financial Times auf Basis von Daten des Hongkonger Stock Connect Handelssystems zeigen, dass die Anleger Käufe chinesischer Aktien im Volumen von 7,4 Milliarden Dollar, die auf das Versprechen des Politbüros vom 24. Juli folgten, die politische Unterstützung zu erhöhen, fast vollständig zurückgedreht haben. Portfoliomanager und Analysten sagten, dass die Verkäufe, die sich nach der Sitzung des Politbüros zu verlangsamen schienen, im August an Fahrt gewonnen hätten. (Financial Times)

SOLARPRODUKTION - Die drei Solarspezialisten Heckert Solar, Wattkraft und Interfloat wollen eine eigene Photovoltaikproduktion in Deutschland aufbauen, von der Zellfertigung bis zum Solarmodul. Dafür habe man sich nun für eine Förderung beim Bundeswirtschaftsministerium beworben, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. (Handelsblatt)

GESUNDHEITSPOLITIK - Vom 1. April 2024 an müssen die deutschen Krankenhäuser umfangreiche Informationen über die Qualität ihrer Behandlungen auf einer Internet-Plattform veröffentlichen. Das geht aus einer sogenannten Formulierungshilfe der Bundesregierung eines "Krankenhaustransparenzgesetzes" für die Ampelfraktionen hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. "Mit dem Gesetzentwurf werden Transparenz und Qualität der Krankenhausbehandlung in Deutschland nachhaltig gestärkt", heißt es in dem Entwurf. Durch die Veröffentlichung der Informationen solle sich jeder über das Leistungsgeschehen des jeweiligen Krankenhausstandorts angemessen informieren können. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ELTERNGELD - Nach der am Mittwoch beschlossenen Kürzung des Elterngeldes für Gutverdiener hat Familienministerin Lisa Paus (Grüne) einem Inflationsausgleich und dem im Koalitionsvertrag vereinbarten zusätzlichen Vätermonat im Elterngeld eine Absage erteilt. "Leider sind die aktuellen haushaltspolitischen Rahmenbedingungen schwierig. Auf absehbare Zeit wird der zusätzliche Partnermonat daher nicht kommen", sagte Paus im Welt-Interview. Auch zur Dynamisierung der Elterngeldsätze, die seit der Einführung noch nie angehoben worden seien, könne sie "keine Versprechungen machen", so Paus weiter. "Das ist schade, denn das Elterngeld hat eine erhebliche positive Dynamik gebracht. Es hat etwas in den Köpfen verändert, auch in den Betrieben." (Welt)

