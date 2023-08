The following instruments on XETRA do have their first trading 17.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.08.2023Aktien1 US29272C2026 Energous Corp.Anleihen/ETF/ETP1 XS2648075658 Deutsche Bank AG2 DE000DD5A4F8 DZ BANK AG3 DE000BHY0SC8 Berlin Hyp AG4 US29366MAE84 Entergy Arkansas LLC5 US693475BS39 The PNC Financial Services Group Inc.6 DE000CZ43Z56 Commerzbank AG7 DE000HLB5RH3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 IE0003JSNHV9 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR (acc)9 IE000UZIKD07 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR Hedged (acc)10 IE000BXC49I6 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (acc)11 IE000FYTRRJ6 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (dist)12 IE0006HMLPV6 JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR Hedged (acc)13 IE00069JGT58 JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (acc)14 IE0002UMVXQ1 JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (dist)15 GB00BRBMZ190 1Valour Ethereum Physical Staking ETP