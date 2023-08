Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Plug Power-Aktie verzeichnete in kürzester Zeit eine besorgniserregende charttechnische Entwicklung. Innerhalb einer Woche verlor der Kurs fast 20%, was Investoren in Unruhe versetzt. Doch gibt es auch Lichtblicke: Technisch betrachtet fand die Aktie bei etwa 9 US-Dollar eine solide Unterstützung, womöglich ein Anzeichen für eine Stabilisierung. Experten halten einen möglichen Boden bei 8,30 US-Dollar für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...