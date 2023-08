Die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen in den USA und eine in der Folge schwache Wall Street dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed brachte die Erkenntnis, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt.Der Leitindex DAX wird vorbörslich auf dem niedrigsten Stand seit mehr als fünf Wochen erwartet. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxiert der Broker IG den DAX auf 15.680 Punkte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...