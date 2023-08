Der amerikanische Börsenbetreiber Cboe Global Markets Inc. (ISIN: US12503M1080, NYSE: CBOE) wird am 15. September 2023 eine Dividende von 55 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal 2023 an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 31. August 2023). Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,50 US-Dollar) um 10 Prozent erhöht. Es ist die 13. jährliche Erhöhung in ...

