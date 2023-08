Pleiten, Pech und Pannen - und kein Ende in Sicht: Erneut ist es in San Francisco zu einem Unfall mit einem autonom fahrenden Cruise-Fahrzeug gekommen. Dieses Mal ist ein Wagen in nassen Beton gefahren und steckengeblieben. Auch nach jahrelangen Testrunden kreuz und quer durch die Stadt werden selbstfahrende Autos in San Francisco manchmal von unerwarteten Situationen überfordert. So blieb ein Robotaxi der Firma Cruise am Dienstag bei Straßenarbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...