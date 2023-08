DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Cisco Systems hat in seinem Schlussquartal die Erwartungen übertroffen. Die Prognose für 2023/24 fiel durchwachsen aus. "Wir sehen eine solide Kundennachfrage, gewinnen Marktanteile und sind innovativ in Schlüsselbereichen wie KI, Sicherheit und Cloud", sagte CEO Chuck Robbins. Cisco meldete einen Nettogewinn von 4 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 15,2 Milliarden, verglichen mit 13,1 Milliarden vor einem Jahr. Nach Bereinigung blieb ein Gewinn von 1,14 Dollar pro Aktie. Analysten erwarteten im Durchschnitt 1,06 Dollar und einen Umsatz von 15,05 Milliarden Dollar. Der Umsatz für das Gesamtjahr stieg um 11 Prozent auf 57 Milliarden Dollar. Es handelt sich damit um das beste Ergebnis des Unternehmens seit mehr als zehn Jahren. Die Prognose für das neue Jahr fiel unterdessen verhalten aus: Cisco rechnet mit einem bereinigten Gewinn von 4,01 bis 4,08 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 57 bis 58,2 Milliarden Dollar. Analysten rechneten bislang mit 4,05 Dollar je Aktie Gewinn und einem Umsatz von 58,4 Milliarden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Walmart Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 248.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,5 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.420,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.931,50 -0,1% Nikkei-225 31.573,62 -0,6% Hang-Seng-Index 18.147,48 -1,0% Kospi 2.518,85 -0,3% Shanghai-Composite 3.140,65 -0,3% S&P/ASX 200 7.144,40 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Auch am Donnerstag folgen die Aktienmärkte überwiegend der schwächeren Tendenz an der Wall Street vom Vortag. In den USA hatten erneut Sorgen vor weiter steigenden Leitzinsen zu Verkäufen bei Aktien und steigenden Renditen bei Anleihen geführt. Verstärkt wurden sie im Handelsverlauf noch vom Protokoll der jüngsten Sitzung der Notenbank. Ihm zufolge sind die US-Notenbanker weiter besorgt über Inflationsrisiken, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten. Dazu gab es aber auch noch warnende Stimmen hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten als Folge einer drohenden "unbeabsichtigten Überstraffung der Politik". Insgesamt fallen die Einbußen in Ostasien aber zumindest moderater aus als noch am Vortag. Zudem haben sich die Indizes von teils deutlich tieferen Ständen im frühen Handel gelöst. Etwas besser halten sich die Börsen in China, sie zeigen sich wenig verändert, nachdem die chinesische Notenbank auf weiter schwache Wirtschaftsdaten in dieser Woche mit diversen kleinen Zinssenkungen reagiert hat. Unter den Einzelwerten geht es in Sydney jeweils nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen für die Aktie des Börsenbetreibers ASX um 2,0 Prozent nach unten und für die des Telekomunternehmens Telstra um 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems stiegen nach über den Erwartungen ausgefallenen Gewinnen und Umsätzen im vierten Quartal um 2,1 Prozent. Synopsys verteuerten sich um 2,2 Prozent. Der Anbieter von Chipdesignsoftware hatte besser als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt und eine positive Prognose abgegeben hatte. Wolfspeed gerieten dagegen stark unter Druck, der Kurs sackte um 14,6 Prozent ab. Das Halbleiterunternehmen rutschte in seinem vierten Quartal in die roten Zahlen, verfehlte damit die Erwartungen und warnte zudem, dass im laufenden Quartal ein höherer bereinigter Verlust anfallen dürfte als von Analysten erwartet. Der Elektronik-Großhändler Avnet verzeichnete in seinem vierten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz und einen besser als erwarteten bereinigten Gewinn. Der Kurs zog darauf um 7 Prozent an. Chesapeake Energy legten um 5 Prozent zu. Hier sorgte für Käufe, dass die Aktie in den S&P-400-Index aufgenommen wird. Platz machen muss Mercury Systems (+3,6%). Das Raumfahrttechnologieunternehmen wird vom Beteiligungsunternehmen Apollo Global übernommen. Logicmark (+4,5%) profitierten davon, dass CEO Chia-Lin Simmons eine Beteiligung von etwa 6,5 Prozent an dem Unternehmen erworben hat, das medizinische Alarmsysteme und Notrufsysteme für ältere Menschen anbietet.

WALL STREET

DJIA 34.765,64 -0,5% -180,75 +4,9% S&P-500 4.404,27 -0,8% -33,59 +14,7% Nasdaq-Comp. 13.474,63 -1,1% -156,42 +28,7% Nasdaq-100 14.876,47 -1,1% -161,18 +36,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 795 Mio 809 Mio Gewinner 760 477 Verlierer 2.155 2.453 unverändert 102 82

Leichter - Erneut bremsten Zinserhöhungssorgen. Daran hatte das im Handelsverlauf veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Anteil, denn eine Mehrheit der Notenbanker zeigte sich weiter besorgt über die Inflationsrisiken. Diese könnten eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern, ging aus dem Protokoll hervor. Untermauert wurde diese von erneut besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten des Tages. Intel fielen um 3,6 Prozent nach der Absage der milliardenschweren Übernahme von Tower Semiconductor. Die notwendigen Genehmigungen des israelischen Chipherstellers waren nicht rechtzeitig eingegangen. Tesla senkte zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise in China. Der Kurs gab 3,2 Prozent nach. Auch Arcelormittal erwägt offenbar, ein Angebot für U.S. Steel abzugeben. Es wäre bereits das dritte Angebot. U.S. Steel legten um 1,4 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 +0,9 4,96 54,5 5 Jahre 4,42 +4,1 4,37 41,5 7 Jahre 4,36 +4,3 4,32 38,9 10 Jahre 4,27 +4,9 4,22 38,5 30 Jahre 4,37 +4,8 4,32 39,6

Besser als erwartet ausgefallene Immobiliendaten und eine stärker als gedacht gestiegene Industrieproduktion im Juli schürten Zinserhöhungsspekulationen, worauf die Anleiherenditen stiegen. Auch das Fed-Protokoll sorgte für eine Aufwärtstendenz bei den Marktzinsen. Die Zehnjahresrendite bewegte sich auf dem höchsten Niveau seit 2008.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0874 -0,1% 1,0882 1,0921 +1,6% EUR/JPY 159,18 +0,0% 159,18 158,83 +13,4% EUR/GBP 0,8544 -0,0% 0,8547 0,8574 -3,5% GBP/USD 1,2727 -0,0% 1,2731 1,2738 +5,2% USD/JPY 146,40 +0,1% 146,28 145,44 +11,7% USD/KRW 1.341,25 +0,1% 1.339,41 1.337,65 +6,3% USD/CNY 7,3161 +1,2% 7,2287 7,2956 +6,1% USD/CNH 7,3411 +0,1% 7,3361 7,3137 +6,0% USD/HKD 7,8308 -0,0% 7,8312 7,8257 +0,3% AUD/USD 0,6394 -0,4% 0,6423 0,6464 -6,2% NZD/USD 0,5919 -0,3% 0,5939 0,5977 -6,8% Bitcoin BTC/USD 28.627,90 -0,9% 28.899,28 29.173,71 +72,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den US-Renditen nach oben, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Am fräühen Donnerstag verteidigt der Dollar seine Gewinne. Yen und Yuan notieren zum Greenback auf den niedrigsten Niveaus des Jahres.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,19 79,38 -0,2% -0,19 +0,4% Brent/ICE 83,36 83,45 -0,1% -0,09 +0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gerieten unter Abgabedruck und gaben um rund 2 Prozent nach, belastet von der Sorge über eine schwache Nachfrage aus China. Zugleich hielt sich aber auch die Befürchtung, die US-Notenbank könnte die geldpolitischen Straffungen überdrehen und die US-Konjunktur abwürgen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,78 1.891,71 +0,1% +2,08 +3,8% Silber (Spot) 22,54 22,43 +0,5% +0,12 -6,0% Platin (Spot) 891,03 886,98 +0,5% +4,05 -16,6% Kupfer-Future 3,64 3,66 -0,4% -0,02 -4,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der feste Dollar und die gestiegenen Marktzinsen belasteten den Goldpreis, der sich um ein halbes Prozent verbilligte.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH, 20.00 UHR

CHINA/USA - Handelsstreit

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat entschieden, dass die von China eingeführten Zölle auf US-Importe im Wert von mehreren Milliarden Dollar gegen internationale Handelsregeln verstoßen. Das WTO-Streitbeilegungsgremium urteilte am Mittwoch, dass Chinas "zusätzliche Zollmaßnahmen" unvereinbar mit mehreren Artikeln des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) sind. Peking gab an, das Urteil prüfen zu wollen, die USA begrüßten die Entscheidung.

JAPAN

August 17, 2023 02:13 ET (06:13 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die japanischen Exporte sind im Juli zum ersten Mal seit 29 Monaten zurückgegangen. Die Ausfuhren sanken im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, getrieben von einem Rückgang der Exporte nach China und Asien. Ökonomen hatten einen noch stärkeren Rückgang der Exporte um 1,0 Prozent erwartet.

KANADA - Brände

Wegen der verheerenden Waldbrände in Kanada sind die Einwohner einer der größten Städte im Norden des Landes zur Evakuierung aufgefordert worden. "Unglücklicherweise hat sich die Lage bei den Waldbränden weiter verschlechtert, ein Feuer westlich von Yellowknife stellt nun eine echte Bedrohung für die Stadt dar", sagte Shane Thompson, Umweltminister der kanadischen Nordwest-Territorien. Er wies die fast 20.000 Einwohner von Yellowknife an, die Stadt bis Freitagmittag zu verlassen.

LENOVO

hat im ersten Geschäftsquartal deutlich rückläufige Gewinne und Umsätze verzeichnet. Der weltweit größte PC-Hersteller litt unter anderem unter rückläufiger Nachfrage - auch in China - sowie den branchenweit hohen Lagerbeständen. Im Dreimonatszeitraum ging der Nettogewinn um 66 Prozent auf 177 Millionen Dollar zurück. Der Umsatz sank um 24 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar.

