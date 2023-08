Der Leitindex DAX wird vorbörslich auf dem niedrigsten Stand seit mehr als fünf Wochen erwartet. Rund 30 Minuten vor dem Start des Xetra-Handels taxiert der Broker IG den DAX auf 15.720 Punkte, ein Abschlag von 0,5 Prozent. Damit wären die beiden jüngsten Tiefs bei etwa 15.700 Zählern in greifbarer Nähe. Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch hat am Mittwoch an den US-Börsen nicht lange angehalten. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 erreichte unter der Marke von 14.900 Punkten den tiefsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...