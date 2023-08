Die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen in den USA und eine in der Folge schwache Wall Street dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed brachte die Erkenntnis, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt. Für den DAX zeichnet sich zum Auftakt ein Minus von 0,5 Prozent auf 15.706 Punkte ab. 1. Verluste ...

