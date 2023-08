FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine neue Kaufempfehlung der Großbank HSBC für die Eon -Aktien hat den Kurs des Stromkonzerns am Donnerstag nur mäßig angetrieben. Auf Tradegate lagen die Papiere mit 0,2 Prozent moderat im Plus bei 11,04 Euro. Damit hielten sie sich aber robust in einem nachgebenden Gesamtmarkt: Der deutsche Leitindex Dax verlor im vorbörslichen Handel 0,4 Prozent. Eon-Aktien waren zuletzt um die Marke von 11 Euro gependelt./bek/stk