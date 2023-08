Der schwedische Wärmepumpen-Spezialist NIBE hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr des laufenden Jahres veröffentlicht. Beim Umsatz wurde ein Plus von 27,6 Prozent auf 23,5 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet 2,0 Milliarden Euro) verbucht. Der Nettogewinn pro Aktie kletterte von 0,93 auf 1,28 Kronen deutlich. Indes wuchs NIBE nicht nur organisch. So kauften die Schweden im ersten Halbjahr beherzt zu. Es kam zu Akquisition von Miles Industries aus Kanada, Climate for Life aus den Niederlanden, ...

