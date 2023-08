Köln (ots) -Die Ausbildungsplattform azubister.de bringt frischen Wind in die Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern. Mit einem wegweisenden KI-basierten Berufe-Check hebt sich azubister.de deutlich von herkömmlichen Ansätzen ab. Dieser innovative Berufswahltest nutzt künstliche Intelligenz, um individuell zugeschnittene Empfehlungen für Ausbildungsberufe zu liefern. Dabei berücksichtigt er vor allem die Interessen der Schülerinnen und Schüler, um eine maßgeschneiderte Berufsberatung zu ermöglichen.Der Berufe-Check von azubister.de stellt eine bisher einzigartige Methode dar, um Jugendlichen bei der Berufsfindung zu helfen. Anhand einer unkomplizierten Abfrage der persönlichen Interessen und Eigenschaften bietet der Berufe-Check eine Liste von Berufen, die potenziell zur jeweiligen Person passen könnten. Doch damit nicht genug: Jeder empfohlene Beruf wird begleitet von einer persönlichen Begründung, die aufzeigt, warum gerade dieser Beruf eine vielversprechende Wahl sein könnte - oder auch nicht.Doch azubister.de geht dabei über die übliche Berufsempfehlung hinaus. Die gesamte Plattform wird nach dem Berufswahltest zu einer individuellen Berufsberatung. An jedem Beruf ist es für Schüler:innen möglich, die Passung nachzulesen. Unternehmen können von dieser Innovation ebenfalls profitieren. Durch den Berufe-Check wird die Passung von Kandidatinnen und Kandidaten zur Arbeitgebermarke und Stellenanzeigen auf ein neues Level gehoben.Die Bedeutung einer gezielten Berufsorientierung ist heute wichtiger denn je. Viele Schülerinnen und Schüler verfügen nur über begrenzte Kenntnisse bezüglich Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbildern. Auch Lehrern bei der schulischen Berufsorientierung und Eltern bietet der azubister Berufe-Check wertvolle Unterstützung. Der Fachkräftemangel ist real und duale Ausbildungsmöglichkeiten müssen jungen Menschen verständlich vermittelt werden können."Wir haben eine klare Mission: Die Berufsorientierung junger Menschen online zu revolutionieren und ihnen eine fundierte Entscheidungsbasis für ihre berufliche Zukunft zu bieten", sagt Carl-Marcus Rudert, Geschäftsführer der UmspannwerX Zukunft GmbH, die azubister.de betreibt. "Unser KI-gesteuerter Berufe-Check ist erst der Anfang. Wir werden kontinuierlich neue Funktionen einführen, um die Berufsorientierung und die Passung von Kandidat:innen mit Unternehmen und Ausbildungsplatzangeboten noch effektiver und aufschlussreicher zu gestalten."Der Berufe-Check von azubister.de ist bereits verfügbar und kann kostenlos von Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Die Plattform ist darauf ausgerichtet, die Berufswahl zu einem spannenden und aufschlussreichen Prozess zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.azubister.de/berufswahltestÜber azubister.de:azubister.de ist eine wegweisende Plattform zur Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit integrierter Stellenbörse. Mit einem innovativen KI-basierten Berufe-Check bietet die Plattform individuelle Empfehlungen für Ausbildungsberufe, begleitet von persönlichen Begründungen. Das Ziel von azubister.de ist es, jungen Menschen bei der Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche zu helfen. Unternehmen bietet azubister wertvolle Einblicke in die Passung von Kandidaten und umfangreiche Möglichkeiten für das Employer Branding als Ausbildungsbetrieb. Weitere Informationen finden Sie unter www.azubister.de.Pressekontakt:Carl-Marcus RudertUmspannwerX Zukunft GmbHpresse@umspannwerx.de+49 221 677785 - 62Original-Content von: azubister.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70420/5582063