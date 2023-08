Bonn (ots) -Presse-EinladungVorstellung der Ergebnisse der Re:Think Store Studie von EPEA mit Keynotes des Cradle-to-Cradle Miterfinders Prof. Michael Braungart und des Retail-Experten Wolf Jochen Schulte-Hillen.Wie wird aus einem ehemaligen Elektronikmarkt ein Outdoor-Store? Egal ob Bügeleisen- oder Staubsauger-Halterung, Teppichboden, OSB-Platte oder Metallkorb: Nahezu jedes Regal und Material aus dem alten Bonner Conrad Elektronikmarkt wurde in dem im Mai eröffneten Globetrotter Re:Think-Store weitergenutzt und kreativ umgewidmet. Eine eigene Reparaturwerkstatt und die bislang größte 2nd Hand-Verkaufsfläche in einem Globetrotter-Store runden das nachhaltige Konzept ab.Als Pionierprojekt der Kreislaufwirtschaft im Retail war das Store-Konzept außerdem Impulsgeber und Modell für den neuen "Interior Circularity Passport" von EPEA, die das Projekt auch wissenschaftlich begleitet hat. Welchen positiven Impact wir durch den Re-Use Ansatz konkret erzielen konnten, stellen wir Ihnen exklusiv im Rahmen unseres Presse-Events vor.Gerne laden wir Sie dazuam 5. September 2023ab 10:30 Uhrin der Clubhütte unseres Re:Think StoresKarlstr. 33, 53115 Bonnein.Unser Programm:- Keynote von Prof. Michael Braungart, Chemiker und Verfahrenstechniker sowie Miterfinder des Cradle to Cradle-Prinzips.- Keynote von Wolf Jochen Schulte-Hillen, international tätiger Retail- und Marken-Trendscout, Juror bei den "World Retail Awards" und "Store of the Year des HDE"- Fachdiskussion mit Veröffentlichung der Ergebnisse der EPEA-Studie Gesprächspartner: Andreas Vogler, CEO Globetrotter Ausrüstung, Fabian Nendza, CSR Manager Frilufts Retail und Globetrotter sowie Markus Diem, Manager EPEA GmbH - Part of Drees & SommerIm Anschluss besteht die Möglichkeit für eine Führung durch den Store sowie für persönliche Interviews. Wir würden uns sehr freuen, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen. Bitte melden Sie sich möglichst zeitnah unter presse@globetrotter.de für das Event an, da die Anzahl an Plätzen beschränkt ist.Über Globetrotter:1979 eröffnete Globetrotter in Hamburg das erste "Spezialgeschäft" für Expeditionen, Survival und Trekking. Seitdem ist das Unternehmen zu einem der größten europäischen Outdoor-Händler herangewachsen. Der Firmenname steht nicht nur für kompetente Beratung und Qualitätsausrüstung im Bereich Outdoor- und Reisebedarf, sondern auch für Nachhaltigkeit. In seinen Filialen bietet der Outdoor-Profi seinen Kund:innen u.a. Reparaturservices, Ausrüstungsverleih und Second Hand Ausrüstung an. 2023 zählt Globetrotter zu den Top5-Unternehmen in der Kategorie "Ressourcen" des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Pressebereich - Outdoor Blog für Beratung, Know How & Inspiration (globetrotter.de) (https://www.globetrotter.de/magazin/pressebereich/)Über EPEA GmbH - Part of Drees & SommerDie EPEA GmbH hat sich seit der Gründung 1987 in Hamburg durch Prof. Dr. Michael Braungart zu einem internationalen Innovationspartner für umweltverträgliche Produkte, Prozesse, Gebäude und Stadtquartiere entwickelt. Unser Ziel ist es, das Cradle to Cradle® Designprinzip für die Circular Economy in allen Industriebranchen zu etablieren. So können wir Unternehmen unterstützen, sich auf den richtigen Weg zu begeben und Teil des Wandels zu sein: von der molekularen bis zur modularen Ebene, von der Chemikalie bis hin zur Stadt. EPEA - Part of Drees & Sommer | Das Original - EPEA (https://epea.com/)Pressekontakt:presse@globetrotter.deOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/5582076