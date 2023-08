Dem DAX gelang es gestern seine anfänglichen Verluste schnell abzubauen und zumindest leicht in die Gewinnzone zu drehen. Am Ende des Tages reichte es für ein Plus von 0,14 Prozent. Schlusskurs: 15.709 Punkte. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...