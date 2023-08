Die auf KMU und Konsumenten in Zentral- und Südosteuropa (CSEE) spezialisierte Addiko Gruppe verbucht im 1. Halbjahr 2023 einen Gewinn nach Steuern von 19,5 Mio. Euro, das ist ein Plus von 55 Prozent zur Vorjahresperiode. Der Anteil der beiden Fokusbereiche Konsumenten und SME stieg, wie vom Unternehmen im Rahmen des Acceleration-Programm initiiert, auf 85 Prozent der Bruttokundenforderungen (vs. 82 Prozent zum Jahresende 2022). Die Bruttokundenforderungen (Performing Loans) wuchsen auf 3,44 Mrd. Euro im Vergleich zu 3,30 Mrd. zum Jahresende 2022, während die Nicht-Fokusbereiche sowie ertragsschwache mittelgroße SME-Kredite weiter reduziert wurden. Insgesamt belief sich das Wachstum der Fokusbereiche auf 10 Prozent im Jahresvergleich. Die Risikokosten liegen bei 9,2 ...

