Fed-Protokoll: Mehrheit der Teilneher weiter besorgt über Inflationsrisiken

Bei der Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 25. und 26. Juli haben sich die meisten Teilnehmer weiterhin besorgt über ernsthafte Inflationsrisiken gezeigt, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten, wie aus dem Protokoll der Juli-Sitzung hervorgeht. Einige Teilnehmer hätten jedoch eine Beibehaltung der Zinssätze befürwortet. Dem Protokoll zufolge waren die Fed-Vertreter der Ansicht, dass die in den kommenden Monaten eintreffenden Daten Aufschluss darüber geben würden, ob die "zaghaften Anzeichen für ein Nachlassen der Inflation" sich als dauerhafter Trend erweisen würden.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im zweiten Quartal weiter

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im zweiten Quartal 2023 weiter zugenommen, ist aber nicht mehr so stark wie zuvor gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren im zweiten Quartal 45,9 Millionen Menschen erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 67.000 bzw. 0,1 Prozent mehr als im ersten Quartal und 340.000 bzw. 0,7 Prozent mehr als im zweiten Quartal des Vorjahres. Im ersten Quartal hatte sich auf Quartalssicht ein Beschäftigungszuwachs von 0,2 Prozent ergeben und auf Jahressicht ein Plus von 0,9 Prozent.

Gastgewerbeumsatz in Deutschland sinkt im Juni

Der Gastgewerbeumsatz in Deutschland hat im Juni abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Umsätze preis- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 6,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im ersten Halbjahr überstiegen die realen Umsätze das Niveau des Vorjahreszeitraums um 5,8 Prozent. Sie lagen um 10,4 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahrs 2019, dem letzten von der Corona-Pandemie unbeeinflussten Halbjahr.

Japans Exporte sinken im Juli zum ersten Mal seit über zwei Jahren

Die japanischen Exporte sind im Juli zum ersten Mal seit 29 Monaten zurückgegangen. Die Ausfuhren sanken im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, getrieben von einem Rückgang der Exporte nach China und Asien, wie aus den am Donnerstag vom Finanzministerium veröffentlichten Daten hervorgeht. Die vom Datenanbieter Factset befragten Ökonomen hatten einen Rückgang der Exporte um 1,0 Prozent erwartet.

"Antreiber für Jobs": US-Präsident Biden feiert ein Jahr Klimaschutzpaket

US-Präsident Joe Biden hat das einjährige Bestehen des als Inflationsreduzierungsgesetz bekannten historischen Klimaschutzpakets seiner Regierung gefeiert. "Dieses Gesetz ist einer der größten Antreiber für Jobs und Wirtschaftswachstum, den dieses Land jemals gesehen hat", sagte Biden am Mittwoch bei einer Zeremonie im Weißen Haus. "Wenn ich an Klima denke, dann denke ich an Jobs - das ist kein Witz."

China fordert nach WTO-Entscheidung von USA Aufhebung von Zöllen

Nach der Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zugunsten der USA im Zollstreit mit China hat das chinesische Handelsministerium die USA zur unverzüglichen Aufhebung von Zöllen auf chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte aufgefordert. Das WTO-Streitbeilegungsgremium hatte am Mittwoch entschieden, dass die von China verhängten Zölle auf US-Importe im Wert von mehreren Milliarden Dollar gegen internationale Handelsregeln verstoßen. China hatte die Zölle auf bestimmte US-Importe im April 2018 als Vergeltungsmaßnahme für US-Zölle verhängt.

Präsident des Wirtschaftsinstituts IWH kritisiert Staatshilfen für Chipkonzerne

Der Präsident des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat Kritik an den Milliardensubventionen für die Ansiedlung von Chipkonzernen in Ostdeutschland geübt. Auf die Frage, ob sich Deutschland damit ausländische Großinvestitionen erkaufe, sagte Reint Gropp in einem Interview mit der Mediengruppe Bayern: "Das kann man so sehen." Deutschland gleiche mit den hohen Staatshilfen seine Standortnachteile wie hohe Energie- und Arbeitskosten aus.

Kolumbiens Präsident will Freihandelsabkommen mit USA neu verhandeln

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro will ein Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und den USA, dem wichtigsten Zielland für kolumbianische Exporte, neu verhandeln. "Ich möchte öffentlich ankündigen, dass die Neuverhandlungen beginnen", sagte Petro am Mittwoch (Ortszeit) vor Landwirten in Pitalito im Süden des Landes und erntete dafür Applaus. Das seit elf Jahren geltende Abkommen zwischen beiden Ländern verbiete es Kolumbien, einheimische Maissorten anzubauen, betonte er.

Georgias Staatsanwaltschaft will Prozess gegen Trump Anfang März starten

Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung im Bundesstaat Georgia hat die Staatsanwaltschaft einen Beginn des Prozesses am 4. März 2024 beantragt. Oberstaatsanwältin Fani Willis reichte am Mittwoch beim zuständigen Gericht in Georgias Hauptstadt Atlanta einen Vorschlag für den zeitlichen Ablauf des weiteren Verfahrens ein. Demnach sollen Trump und die 18 anderen Angeklagten in der Woche ab dem 5. September erstmals vor Gericht erscheinen.

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juni +2,7% (PROG: +3,6%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juni -5,8% gg Vj

