AlsterResearch veranstaltete einen Roundtable mit Stephan Sweerts-Sporck, Head of Investor Relations & Communications der Mayr-Melnhof Gruppe (MM Gruppe). Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Strategie, die Q2-Zahlen und die Marktbedingungen. Die Q2-Ergebnisse waren schwach, aber immer noch günstig im Vergleich zu den Wettbewerbern. Bei MM Karton & Papier können die Investitionen in das Werk Kolicevo trotz des jüngsten Hochwassers wie geplant fortgesetzt werden. Bei MM Packaging war der Rückgang des organischen Volumens im 2. Quartal zum Teil darauf zurückzuführen, dass Konsumenten von Marken- auf Handelsmarkenprodukte umgestiegen sind, die oft weniger attraktive, aber billigere Kunststoffverpackungen aufweisen. Dies spiegelt sich auch in der Ordertätigkeit wider. Die MM Gruppe sieht sich derzeit mit einer schwierigen Nachfragesituation konfrontiert, bei einer Markterholung sollte sich die unterdurchschnittliche Entwicklung jedoch umkehren. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 170,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG





