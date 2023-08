Berlin und Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Die Finanzierungsrunde wurde von namhaften Investoren wie Signals.VC, DI Technology und Speedinvest angeführt.- Mercanis ermöglicht mehr als 40% Prozesskosten-Einsparungen durch vereinfachte Beschaffungsprozesse und wurde vor kurzem von Gartner® als Cool Vendor ausgezeichnet.- Die Mittel fließen in Forschung, Produktentwicklung und KI-Anwendungen, um nachhaltiges Wachstum zu generieren.Mercanis, ein Berliner Start-up für effiziente Beschaffung, gibt den Abschluss seiner jüngsten Seed-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wurde die Runde von institutionellen Investoren wie Signals.VC, DI Technology und Speedinvest. Bekannte Business Angels wie Dr. Ulrich Piepel, Dr. Marcell Vollmer, Mirko Novakovic (Instana) und Victor Jacobsson (Klarna) beteiligten sich ebenfalls. Mercanis unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch den ganzheitlichen Ansatz von Sourcing und Lieferantenmanagement. Die Lösung spart durch digitale und automatisierte Prozesse mehr als 40% der Kosten ein.Fabian Heinrich, CEO und Mitgründer von Mercanis, erklärt: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns in dieser Finanzierungsrunde entgegengebracht wird. Es zeigt, wie wichtig eine zukunftsgerichtete Beschaffungssoftware in der aktuellen Wirtschaftslandschaft ist. In den heutigen Zeiten, die von Inflation und Rezession geprägt sind, ermöglichen wir nicht nur Wachstum. Vielmehr sorgen wir für Kosten- und Zeiteffizienz und bieten unseren Kunden gleichzeitig eine solide Risikoabdeckung."Mercanis wurde im Jahr 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann gegründet. Mit Hilfe von Automatisierung und KI will das Start-up den Beschaffungsprozess neu gestalten. Das frische Kapital möchte Mercanis nun zur Weiterentwicklung der Produkte nutzen. Dazu soll auch das Potenzial von KI innerhalb der Procurement Suite ausgeschöpft werden. Large Language Models (LLMs) sind bereits bei der Analyse von Verträgen und autonomen Beschaffungsprozessen integriert. Neben der Produktentwicklung soll das frische Kapital auch den Ausbau von Go-to-Market-Strategien in den Fokus nehmen, um unter anderem den Kundenstamm zu erweitern.Dr. Daniel Kirchleitner, General Partner signals.vc, bekräftigt:"Die Software von Mercanis kann als Antwort auf die makroökonomischen Herausforderungen gelesen werden und unterstreicht die bedeutende Rolle der Beschaffung. Der entscheidende Mehrwert für den Kunden liegt zum einen in der Kombination von Prozessautomatisierung, prädiktiven Analysen und Künstlicher Intelligenz und zum anderen im einzigartigen Suite-Ansatz."Die aktuellen makroökonomischen Herausforderungen und die Inflation haben den finanziellen Druck auf die Unternehmen erhöht und machen den Einsatz neuartiger Technologien noch wichtiger. Sven Novak, Director Global Indirect Procurement bei Amer Sports (z.B. Wilson), hat festgestellt, dass die Software von Mercanis den Unternehmen Effizienz und Transparenz bringt. Er betont, dass Mercanis es Unternehmen ermöglicht, ihre Kapazitäten in Krisenzeiten effizient zu erweitern. Das Start-up ist bereits ein zuverlässiger Partner für Konzerne wie Linde, Wilson, Arcteryx und namhafte Mittelständler wie weinor, Oventrop und Frutiger.Über Mercanis:Mercanis wurde 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann gegründet und hat sich schnell als führende Procurement-Suite-Lösung mit den Schwerpunkten Sourcing und Lieferantenmanagement etabliert. Mit seiner Expertise bedient das Unternehmen eine Vielzahl namhafter Kunden, darunter Linde, Wilson, Frutiger und Oventrop. Mercanis hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einkauf zu verändern. Dazu bietet das Unternehmen eine umfassende Produktpalette an, die sich auf vier Kernbereiche konzentriert: Spend Analytics, Sourcing & Request Events (RFx), Supplier Management (SRM) und Contract Management. Dieser einzigartige Ansatz positioniert Mercanis an der Spitze der digitalen Beschaffung und ermöglicht es Unternehmen, durch Netzwerkeffekte und Automatisierung erhebliche Einsparungen zu erzielen. Die innovative Arbeit von Mercanis wird nicht nur von namhaften Investoren wie SpeedInvest (https://www.speedinvest.com/), DI Technologies (https://dicapital.com/en/ditechnologyde/start/), Signals.vc (https://signals.vc/) und Plug and Play Tech Center (https://www.plugandplaytechcenter.com/) unterstützt, sondern wurde kürzlich auch als Gartner® Cool Vendor ausgezeichnet.Erfahren Sie mehr über Mercanis:https://www.mercanis.com (https://www.mercanis.com/)