Aussagen der US-Notenbank haben die wichtigsten US-Indizes am Mittwoch ins Minus gezogen. Im Kampf gegen die Inflation erwägt die Fed weitere Zinsschritte. Der DAX kann sich dem Druck von der Wall Street nicht entziehen.

Die Mitglieder der US-Notenbank Fed sind offenbar gespalten in der Frage, ob es in diesem Jahr noch weitere Zinserhöhungen geben wird. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichem Protokoll der letzten Notenbanksitzung im Juli hervor.

"Einige Teilnehmer" befürchten, dass eine zu starke Anhebung der Zinssätze Risiken für die Wirtschaft mit sich bringen könnte. Für die "meisten" Entscheidungsträger habe der Kampf gegen die Inflation weiterhin Priorität, zitiert Reuters aus dem Protokoll.

Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Renditen für US-Bonds kletterten auf den höchsten Stand seit Oktober und auch der US-Dollar notierte stärker. Ganz anders dagegen die Reaktion der Aktienmärkte: Der S&P 500 verlor am Mittwoch rund 0,8 Prozent, der Dow Jones ging mit einem Minus von 0,5 Prozent aus dem Handel und der tech-lastige Nasdaq 100 verlor sogar mehr als ein Prozent.

Der MSCI-Asien Index fiel zeitweise auf den niedrigsten Stand seit November vergangenen Jahres und hat allein in diesem Monat bereits acht Prozent nachgegeben.

Zinspause im September: Und danach?

Laut CME FedWatch-Tool erwarten die Märkte mit einer 86-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Zinspause beim nächsten Treffen im September. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell & Co. die Zinsen auf ihrer Novembersitzung anheben, liegt demnach bei 36 Prozent.

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners betont allerdings, dass die neuesten Signale der Fed nicht nur schlecht sind. "Klar betonen die Fed-Mitglieder einmal mehr die Aufwärtsrisiken bei der US-Inflation. Gleichzeitig konnten sich aber auch zwei Fed-Mitglieder vorstellen, die Zinsen bereits bei der letzten Sitzung konstant zu halten und nicht weiter anzuheben", schreibt Altmann.

"Von daher hat sich der geldpolitische Ausblick mit dem gestrigen Protokoll nicht verändert. Eine Zinspause im September bleibt das wahrscheinlichste Szenario. Über das, was danach kommt, werden die US-Wirtschaftsdaten entscheiden."

Auch den DAX dürfte sich der negativen Stimmung am Donnerstag nicht entziehen, glaubt Altmann. "Der schwache gestrige US-Abendhandel lastet zum heutigen Handelsstart auf dem DAX. Im Fokus steht dabei weiterhin das Doppeltief der vergangenen und der laufenden Woche bei 15.706 und 15.703 Punkten."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion