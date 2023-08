Garching (ots) -Mit dem neuen PX2-Pro Laser Ultrakurzdistanzprojektor erweitert Hisense sein Laser TV Sortiment. Das Besondere: mit ihm sind Großzoll Streaming-Erlebnisse zwischen 90 und 130 Zoll möglich. Die Nutzer entscheiden selbst wie groß die Darstellung der Bilddiagonalen sein soll. Neu ist die Ausstattung mit dem reaktionsschnellen und intuitiven VIDAA Betriebssystem.Flexibel und mit atemberaubender Farbdarstellung: Der Ultrakurzdistanzprojektor PX2-Pro bietet Bilddiagonalen zwischen 90 und 130 Zoll. Die Nutzer können selbst entscheiden, welche Größe ideal ins eigene Zuhause passt und positionieren die kompakte Konsole in einem entsprechenden Abstand zwischen 28 und 48 Zentimetern zur Leinwand. Je nach Zollgröße erfolgt die Kalibrierung manuell oder automatisch über das Menü. Die Leinwand ist nicht im Bundle enthalten, sondern wird individuell vom Nutzer ausgewählt und erworben. Geeignet sind insbesondere Ambient Light Rejection Screens, auf denen auch bei Tageslicht die beeindruckende 4K-Bildqualität voll zum Tragen kommt.Immersives Kino mit verblüffender FarbdarstellungEgal in welcher Zollgröße, die Farbdarstellung des neuen PX2-Pro Ultrakurdistanzprojektors ist immer beeindruckend: Dank der Hisense Trichroma Technologie mit seinen separaten RGB Laserlichtquellen in Rot, Grün und Blau wird eine brillante Farbdarstellung von 107% des erweiterten BT2020 Farbraums ermöglicht. Das Ergebnis: eine farbintensivere und detailreichere Bilddarstellung. Videoinhalte können in 4K-Ultra-HD-Qualität wiedergegeben werden. Ein wichtiges Key Feature des PX2-Pro ist seine umfassende HDR Ausstattung: Neben einer HDR10+ Unterstützung sorgt Dolby Vision für einen erweiterten Kontrastumfang, der selbst in dunklen Filmszenen mittels Darstellung kleinster Details hervorragend zur Geltung kommt. Dank einer Spitzenhelligkeit von 2400 Lumen kommt nicht nicht nur in abgedunkelten Räumen sondern auch in Tageslichtumgebung echtes Kinofeeling auf. Für Langlebigkeit sorgt die Premium X-Fusion Technologie. Diese gewährleistet ein Filmvergnügen über 25.000 Stunden, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss.Für das passende Sounderlebnis sorgt eine verbaute Speakerbox mit 30W Klangvolumen inklusive Dolby Atmos Unterstützung und macht somit die Kinoatmosphäre mit Surround-Sound und einer Bilddarstellung von bis zu 130 Zoll perfekt.Beste Unterhaltung für Gamer & SportfansAuch für die Ansprüche von Gamern und Sport-Fans ist der PX2-Pro Projektor bestens ausgestattet: Schnelle Bewegungen und actionreiche Sportszenen werden dank MEMC flüssig dargestellt und bei Sportinhalten sorgt der Sport Modus für optimierte Bild- und Sounddarstellung. Der Game Modus reduziert die Eingabeverzögerung und schafft optimale Voraussetzungen für reaktionsschnelle Gaming-Action im Kinoformat. HDMI 2.1 Anschlüsse, sowie zwei weitere USB-Ports sorgen für umfassende Anschlussmöglichkeiten von Spielekonsolen & Co.Als Bedienoberfläche kommt jetzt VIDAA U6 zum Einsatz inklusive zahlreicher Smart-TV-Funktionen und Zugang zu beliebten Streaming-Anbietern wie Netflix, Prime Video und Disney+ und vielen mehr. Bequeme Sprachsteuerung via Knopfdruck auf die Mikrofontaste der Fernbedienung ermöglicht Alexa Built In oder VIDAA Voice.Überzeugend im AlltagAls sehr praktisches Feature im Alltag erweist sich die Share to Funktion. Mit ihr können Inhalte von Handy oder anderen mobilen Geräten spielend leicht auf dem großen Bildschirm geteilt werden. Dabei werden unter anderem Airplay2 und Apple Homekit unterstützt. Ebenso praktisch: Mit der VIDAA App kann auch das Handy als Fernbedienung fungieren. Für den schnellen Zugriff auf Lieblingsinhalte sind Tasten beliebter Apps auf der Fernbedienung hinterlegt.Der PX2-Pro ist ab sofort im Handel zum UVP von 2.999 Euro erhältlich.Über Hisense:Hisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik sowie Russland.