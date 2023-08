Am Mittwoch hat der chinesische Autobauer Nio eine weitere Verlustphase durchlebt. Die Aktienkurse sind gefallen und konnten sich mit einem Minus von -4 % nur knapp über 10 Euro halten. In den letzten fünf Tagen ist die Aktie um mehr als -13% gesunken. Ähnliche Probleme gibt es auch bei BYD, einem weiteren chinesischen E-Auto-Hersteller. Nio: Fünf Tage in Folge im Minus! Interessant aus statistischer Sicht ist, ...

