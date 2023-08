Die Marinomed Biotech AG hat im 1. Halbjahr 2023 einen Umsatzanstieg von 7 Prozent auf 5,2 Mio. Euro erzielt, zurückzuführen auf die anhaltend starke Nachfrage nach den Carragelose-Produkten, wie das Unternehmen betont. Das EBIT ging aufgrund höherer F&E-Aufwendungen in Höhe von 3,7 Mio Euro (Vorjahresperiode: 3,3 Mio. Euro) und Personalkosten auf -2,9 Mio. Euro (H1 2022: -2,5 Mio. Euro) zurück, das Periodenergebnis entwickelte sich von -3,8 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2022 auf nunmehr auf -3,5 Mio. Euro leicht positiv. Das Unternehmen verfügt per Mitte des Jahes über eine Cash-Position von 5,4 Mio. Euro (8,2 Mio. Euro per Ende 2022). CEO Andreas Grassauer: "Die Nachfrage nach unseren Produkten war in der ersten Jahreshälfte ungebrochen. Wir ...

