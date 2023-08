Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Fonds

Börse Hannover: Kanon AG neue Lizenznehmerin beim Global Challenges Corporates (GCC)



17.08.2023

Hannover, 17. August 2023 - Die KANON AG wird neue Lizenznehmerin des Global Challenges Corporates (GCC) und bietet Anlegern mit dem neuen, nachhaltigen Anleihenfonds GCC Nachhaltige Renten seit dem 1. August 2023 eine weitere Möglichkeit, auf der Grundlage des bewährten Nachhaltigkeitskonzeptes des Global Challenges Index (GCX) zu investieren. Der Fonds bietet zusätzlich zu der normalen Anteilsklasse mit der WKN/ISIN A3D9G5/DE000A3D9G51 eine Tranche für institutionelle Investoren mit der WKN/ISIN A3D9G6/DE000A3D9G69



GCC umfasst aktuell mehr als 1.000 Anleiheemittenten

Der GCC wurde 2013 von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit ISS ESG initiiert. Er basiert auf dem erfolgreichen Konzept des GCX und bildet einen Basket von aktuell rund 1.200 Anleiheemittenten, die den strengen Anforderungen des GCX an die Nachhaltigkeitsleistung entsprechen müssen. Das Basket-Universum wird laufend durch ISS ESG überwacht und die Zusammensetzung halbjährlich überprüft. Im GCC sind nationale und internationale Unternehmen und Finanzinstitute enthalten, die grundsätzlich als Anleiheemittenten zur Verfügung stehen können. Der GCC bildet somit eine Orientierungshilfe und Grundlage für das nachhaltige Portfoliomanagement.



Neben Aktien nun auch Anleihen im Fondsangebot

Mit ihrem Fondsprodukt auf Basis des GCC engagiert sich die KANON AG nun auch auf dem nachhaltigen Anleihenmarkt. Seit einigen Jahren ist die KANON AG bereits über die Aktienfonds Geneon Nachhaltige Aktien und Global Ethical Values Select erfolgreich in Unternehmen nachhaltiger Indizes investiert. Der in Osnabrück ansässige, erfolgreiche Asset Manager und Fondsinitiator entwickelt seit Jahren kundenspezifische Fondslösungen für die spezifischen Anforderungen institutioneller Anleger, Vermögensverwalter und Family Offices.



"Mit dem GCC Nachhaltige Renten möchten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Börse Hannover auch im nachhaltigen Anleihesegment fortsetzen. In dem ebenfalls strengen Nachhaltigkeitsansatz des Global Challenges Corporates (GCC) sehen wir die besten Voraussetzungen für ein weiteres, qualitativ hochwertiges Produkt mit guten Marktchancen" erklärt Stefan Vonderheide, Director Investment Funds der KANON AG.



Fondsanteile können seit dem 01.08.2023 über Banken, Sparkassen, Vermögensverwalter und freie Handelsplattformen ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlages kostengünstig erworben werden.



"Wir freuen uns, die KANON AG auch beim GCC als neue Lizenznehmerin begrüßen zu dürfen. Das aktuelle Zinsumfeld hat Anleihen wieder attraktiv gemacht und in Verbindung mit einem nachhaltigen Ansatz bietet sich für Investoren die Möglichkeit, eine Rendite in doppelter Hinsicht zu erzielen", ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Informationen zur KANON AG finden Sie unter: www.kanon.ag



Über den Global Challenges Index und Global Challenges Corporates

Die Börse Hannover unterstützt Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Der Global Challenges Index (GCX) wurde von der Börse Hannover in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG (ehemals oekom research AG, seit 2018 Teil von ISS ESG) entwickelt und am 3. September 2007 lanciert. Ein Beirat, dem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, der deutschen UNESCO-Kommission, vom WWF sowie von Hochschulen und weiteren internationalen Organisationen angehören, hat die beiden Initiatoren bei der Konzeption und Weiterentwicklung des Index beraten und begleitet den Index aktiv.

Der Global Challenges Corporates (GCC) ist ein Korb besonders nachhaltig wirtschaftender Anleihe-Emittenten, die nach den identischen Kriterien des GCX selektiert werden. Folglich müssen die Unternehmen im Rahmen des ISS ESG Corporate Ratings ebenfalls den Best-in-Class-Status erreichen und dürfen nicht gegen umfangreiche Ausschlusskriterien verstoßen.

Mehr Informationen zum GCX und den auf dem Index basierenden Finanzprodukten finden Sie unter www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit .



Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX 40-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover in der Initiierung von Indizes. Im Bereich Nachhaltigkeit lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) in Zusammenarbeit mit ISS ESG und den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. Die Index-Familie der Börse Hannover wurde im Juli 2022 um den GCX Emerging Markets (GCX EM) erweitert, der Unternehmen aus den Schwellenländern mit einbezieht, die einen aktiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten. Zum Bereich Regionalität gehört der NISAX20, der die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: www.boersenag.de



