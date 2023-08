San Diego (ots/PRNewswire) -Brain Corp, ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das transformative Kerntechnologien in der Robotik entwickelt, gab heute zusammen mit der Tennant Company den Einsatz von autonomen Reinigungsrobotern bei der Götz-Gruppe, einem führenden deutschen Unternehmen für Gebäudemanagement, bekannt.Angesichts anhaltender weitreichender Personalmangel im Facility Management wird die Rolle von Robotern und Automatisierung zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit öffentlich zugänglicher Räume immer entscheidender. Die Götz-Gruppe hat autonom arbeitende Robotik-Scheuersaugmaschinen von Tennant im Einsatz, die durch das fortschrittliche KI-Betriebssystem BrainOS® von Brain Corp gesteuert werden, um öffentliche Räume effizient und sicher zu reinigen.Die 1949 gegründete Götz-Gruppe ist ein Full-Service-Anbieter, der eine breite Palette professioneller Dienstleistungen in den Bereichen infrastrukturelles, technisches und kaufmännisches Gebäudemanagement anbietet. Trotz ihres Status als Traditionsunternehmen hat die Götz-Gruppe mit ihrem starken Fokus auf Innovation die Technologien der Zukunft fest im Blick, um ihre Teams bei der Anpassung an sich verändernde Herausforderungen am Arbeitsplatz zu unterstützen."Wir glauben fest an das Potenzial von KI und Robotik, um unsere Branche voranzubringen und eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung des Personalmangels in unserer Branche zu spielen", sagte Alexander Götz. "Wir beobachten die rasante Entwicklung autonomer Technologien, die das Potenzial haben, die Zukunft des Gebäudemanagements neu zu definieren. Indem wir diese Innovationen nutzen, arbeiten wir daran, unsere Betriebsabläufe zukunftssicher zu gestalten, unseren Kunden den höchsten Servicestandard zu bieten und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden von komplexeren und spezialisierteren Aufgaben zu entlasten."Durch die kraftvolle Integration von Tennants Spitzenausrüstung und Brain Corps fortschrittlicher KI-Automatisierungsplattform, BrainOS®, zeichnen sich diese autonomen Roboter dadurch aus, dass sie die Arbeit erleichtern und gleichzeitig eine sichere und effiziente Reinigung für die Kunden der Götz-Gruppe gewährleisten, zu denen dynamische Umgebungen wie Lagerhäuser, Schulen und Krankenhäuser gehören. Darüber hinaus bieten sie eine umfassende Suite von Flottenmanagement-Tools, mit denen Sie Einblicke in die Maschinenleistung und Reinigungsvorgänge erhalten."Unsere Zusammenarbeit mit Brain Corp und der Götz-Gruppe ist ein gutes Beispiel für unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, die Auswirkungen von Personalmangel zu minimieren und herausragende Reinigungsergebnisse in jeder Umgebung zu erzielen", sagte Edward Graf-Eckinger, Strategic Account Manager,Tennant Company.Brain Corp auf der CMS BerlinBrain Corp wird seine Autonomie-Plattform auf der CMS Berlin präsentieren, der internationalen Reinigungsfachmesse, die vom 19. bis 22. September 2023 stattfindet. Die Teilnehmer der CMS Berlin haben die Möglichkeit, direkt die Kontrolle über einen von Brain Corp betriebenen Roboter zu übernehmen, um aus erster Hand zu erleben, wie Automatisierung und Robotik die Betriebsabläufe transformieren.Über Brain CorpÜber Götz-GruppeÜber Tennant CompanyPressekontakt:Josh Stanbury |josh@sjspr.co | 416-628-7441Brain Corp ist der weltweit führende Anbieter von KI-Software für Roboter, der die größte Flotte autonomer mobiler Roboter (AMRs) im öffentlichen Raum betreibt. Unsere mit der Cloud verbundene Plattform BrainOS® unterstützt Kunden beim Einsatz skalierbarer, selbstfahrender Roboter, die Böden reinigen und Inventardaten scannen und so manuelle Tätigkeiten in automatisierte Arbeitsabläufe verwandeln. Fortune-500-Marken aus verschiedenen Branchen profitieren von dem wachsenden Portfolio an BrainOS®-gesteuerten Robotern und unseren branchenführenden Datenschutz-, Sicherheits- und Effizienz-Tools, die die Verwaltung und Skalierung der Automatisierung erleichtern. Brain Corp betreibt derzeit mehr als 29.000 AMRs und stellt damit die weltweit größte Flotte ihrer Art dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.braincorp.com.Die Götz-Gruppe ist ein führendes deutsches Gebäudemanagement-Unternehmen, das 1949 gegründet wurde. Mit dem Anspruch, innovative Lösungen zu liefern, setzt Götz-Gruppe auf neue Technologien, sorgt für einen effizienten Betrieb und hält höchste Reinigungsstandards ein. Als Full-Service-Anbieter bietet die Götz-Gruppe ein breites Spektrum professioneller Dienstleistungen in den Bereichen infrastrukturelles, technisches und kaufmännisches Facility Management sowie kundenspezifische Branchenlösungen.Weitere Informationen finden Sie unter Götz-Gruppe.Die 1870 gegründete Tennant Company (TNC) mit Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lösungen, die zu einer saubereren, sichereren und gesünderen Welt beitragen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Geräte für die Pflege von Oberflächen in der Industrie, im Gewerbe und im Freien, reinigungsmittelfreie und andere nachhaltige Reinigungstechnologien sowie Reinigungswerkzeuge und -zubehör. Das weltweite Außendienstnetz von Tennant ist das umfangreichste in der Branche. Die Tennant Company erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 4.250 Mitarbeiter. 