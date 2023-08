Unterföhring (ots) -17. August 2023. 98 Mal verlieren und am Ende trotzdem 99.000 Euro gewinnen? Ja! In der SAT.1-Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" kann man 98 Mal nicht gewinnen - und trotzdem Champion werden. Es gilt nur eine Regel: Sei niemals der oder die Letzte. Fünf Folgen ab Montag, 21. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.150 Kandidatinnen und 50 Kandidaten treten in 99 verrückten, spannenden und herausfordernden Spielen gegeneinander an: Wer findet am schnellsten das Ticket im Telefonbuch? Wer kann mit verbundenen Augen ein Puzzle für Kleinkinder lösen? Und wer schafft es mit zwei Gabeln eine Wasserbombe von A nach B zu transportieren? Nach jeder Runde scheidet ein Kandidat oder eine Kandidatin aus, bis es in der fünften Folge ins entscheidende Duell geht.Wer schafft es, in 99 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein und im finalen 99. Spiel 99.000 Euro zu gewinnen?Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von Fabiola."99 - Eine:r schlägt sie alle!" fünf Folgen ab Montag, 21. August 2023, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: #99EinerschlägtsieallePressekontakt:Pressekontakt:Tina Land / Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1192 / - 1154email: tina.land@seven.one / katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5582130