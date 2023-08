Anton Nikitin (CSR): Auswirkungen von KI auf die Kapital- und Arbeitsmärkte

09.08.2023 -

Spätestens seit ChatGPT ist das Thema Kl an den Kapitalmärkten angekommen. Aktien mit KI-Exposure konnten eine ordentliche Outperformance von knapp 10 % im laufenden Börsenjahr 2023 erzielen (siehe die Abbildung unten links). Viele Marktteilnehmer und Experten sprechen von der ",bevorstehenden technologischen Revolution", vergleichbar mit dem Eintritt in das Internet-Zeitalter". Dennoch gibt es noch viele unbeantwortete Fragen, denen wir nachgehen sollten:

Wie viel Wahrheit steckt hinter dem Hype und inwieweit wird Kl unser tägliches Leben beeinflussen? Insbesondere möchten wir gemeinsam der Frage nachgehen, wie wir als Investoren von der Kl-Revolution beeinflusst werden könnten. Diese beiden zentralen Fragen werden in 5 Thesen zusammengefasst und laden zum Mitdiskutieren ein.

These 1: Zukünftig wird dank KI (noch) effizienter gearbeitet, ansonsten liegt keine weitere technologische Evolution vor

Die Aktienmärkte sind eng mit der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen verbunden, die in verschiedenen Regionen tätig sind. Da Unternehmen zunehmend nicht-physische Dienstleistungen erbringen, spielt die Effizienzsteigerung der Arbeitnehmer eine entscheidende Rolle für zukünftige Renditen an den Kapitalmärkten. Eine weitere technologische Revolution durch Kl setzt demnach voraus, dass diese Technologie breit in der gesamten Wirtschaft eingesetzt wird, um eine umfassende Effizienzsteigerung zu erreichen. Denn wenn nur einige wenige Unternehmen die"KI-Gewinne" durch Effizienzsteigerungen abschöpfen können, kann der Konsum nicht in der Form nachziehen, da die Nachfrage nicht ähnlich stark mitwächst.

Die Conclusio ist daher: Damit die Kl eine wirkliche technologische Revolution werden kann, wie sie uns versprochen wird, müssen Kl-Effizienzsteigerungen eine möglichst breite Durchdringung erfahren. Konkret heißt das, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer zukünftig effizienter arbeiten müsste dank KI-Applikationen.

Weil wir alle keine Glaskugel haben, bleibt uns nur der Blick auf Studienergebnisse zum Einsatz von Kl am Arbeitsplatz. Die jüngsten Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse. Ein Forscherteam um Brynjolfsson, Li und Raymond hat beispielsweise in diesem Jahr 5.179 Kundenservicemitarbeiter mit KI-Tools ausgestattet und eine durchschnittliche Effizienzsteigerung von 14 % festgestellt. Weniger optimistische Studien aus dem Jahr 2022 sprechen von jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 3 % (Alederucci et al., 2022; Acemoglu et al., 2022).

Da die Effizienzsteigerungen durch Kl nur durch Investitionen ermöglicht werden können, stellt sich die Frage, ob die Mehrheit der Unternehmen bereits verstärkt in Kl investiert. Eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey beantwortet dies mit einem klaren Ja. Bereits im Jahr 2022 wurden 52 % des digitalen Budgets von Unternehmen in KI-Technologien investiert, verglichen mit 40% im Jahr 2018 …