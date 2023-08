Medigene 1.20% jackaubrey (21101805): Neuaufnahme von Medigene ins wikifolio. Das Unternehmen ist in gleich mehrfacher Hinsicht ein interessanter Übernahmekandidat, was den Kurs mittelfristig beflügeln könnte. (17.08. 08:40) >> mehr comments zu Medigene: www.boerse-social.com/launch/aktie/medigene Novo Nordisk 0.32% FNIInvest (IRM20FNI): Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk konnte vergangene Woche neue Daten im Rahmen einer Studie zum populären Adipositas-Medikament Wegovy veröffentlichen. Die großangelegte Studie zeigte, dass durch das Präparat eine Senkung von kardiovaskulären Ereignissen um ca. 20 % erzielt werden kann. An der Untersuchung nahmen über 17.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...