- BARCLAYS SENKT LANXESS AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 36 (62) EUR - BERENBERG HEBT AUMANN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 21 (18) EUR- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 77 (70) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 85 (110) EUR - 'HOLD' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 107 (102) EUR - 'MARKET-PERFORM'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 146 (147) EUR - 'NEUTRAL'- HSBC HEBT EON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13 (11) EUR - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 8 (10) NOK - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 24,00 (22,50) EUR - 'NEUTRAL'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 19100 (18800) PENCE - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ALCON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 78,60 Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...