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WKN: A0DJ6J | ISIN: DE000A0DJ6J9 | Ticker-Symbol: S92
Xetra
17.08.23
11:36 Uhr
73,50 Euro
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
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MDAX
GEX
TecDAX
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
LANXESS
LANXESS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LANXESS AG27,720-1,00 %
SCOUT24 SE61,40-0,74 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG73,50-2,97 %
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