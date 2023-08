Neustrelitz (ots) -Zwei Minuten - mehr braucht es nicht, um die Zukunft des Engagements mitzugestalten. Noch bis zum 30. September 2023 haben Engagierte und Ehrenamtliche aus ganz Deutschland die Gelegenheit, Ideen, Herausforderungen und Wünsche auf www.zukunft-des-engagements.de/voneuch einzureichen. Wo drückt der Schuh? Was muss sich ändern? Was hat sich vor Ort bewährt?Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt sichtet alle Vorschläge und übergibt sie systematisiert an die Bundesregierung, die derzeit eine neue Engagementstrategie erarbeitet.Pressekontakt:Deutsche Stiftung für Engagement und EhrenamtWoldegker Chaussee 3517235 NeustrelitzAbteilung Kommunikation & EventsKatrin Landgraf03981 4569-670katrin.landgraf@d-s-e-e.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148221/5582196