Unterföhring (ots) -Kann Kane Bundesliga? Der neue englische Starstürmer des FC Bayern Harry Kane feiert am Freitag seine Premiere in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Mit dem Nord-Süd-Duell SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München startet die Bundesliga in die neue Saison. SAT.1 zeigt das Eröffnungsspiel am Freitag, 18. August, live und exklusiv im Free-TV, auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Reporter Matthias Killing und Experte Stefan Kuntz berichtet ab 19:30 Uhr aus dem Bremer wohninvest Weserstadion.Im Anschluss an die Live-Übertragung des Bundesliga-Auftakts begleitet ab 23:00 Uhr die Dokumentation "ran Story: Big in Japan - Der FC Bayern auf Asientour" den deutschen Meister auf seiner einwöchigen Asienreise in der Saisonvorbereitung.ranBundesliga SV Werder Bremen - FC Bayern München am Freitag, 18. August, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und Joyn