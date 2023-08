Zum Wochenbeginn kam es zu einem weiteren Abverkauf der Valneva-Aktie. Der Biotechtitel gab an der Euronext in Paris über 8 Prozent nach und fand erst bei der 50-Tage-Linie (SMA50) wieder Stabilität. Kurzzeitig stürzten die Kurse sogar um mehr als 13 Prozent ab auf ein neues Zweimonatstief von 5,82 Euro. Was ist passiert? Am Montag verlautbarte der französisch-österreichische Impfstoffhersteller, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...