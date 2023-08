Die Analysten von Raiffeien Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den FACC-Zahlen: "Im abgelaufenen Quartal konnte FACC aufgrund einer operativen Outperformance, die durch Einmaleffekte begünstigt wurde, unsere Schätzungen übertreffen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von EUR 192 Mio., was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und lag damit über unserer Prognose von EUR 152 Mio. Auf Segementebene zeigten sich die Divisionen Aerostructures (+35 % yoy auf EUR 74 Mio.) und Interiors (+32 % auf 87 Mio.) am stärksten. Mit einem EBIT von EUR 14,9 Mio. kam man ebenfalls deutlich über unserer Schätzung von EUR 1,7 Mio. zu liegen. Neben einer besseren operativen Performance wurde die Ergebnisverbesserung zusätzlich stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...