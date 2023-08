Zürich (ots) -Gemeinsam auf neuen Wegen: Sanitas und PostFinance bieten ihren Kundinnen und Kunden sowohl Beratungen rund um die Gesundheitsvorsorge als auch zu Finanz- und Vorsorgedienstleistungen an einem Ort.Um ihren Kundinnen und Kunden ein noch besseres Beratungserlebnis und mehr Convenience zu bieten, treiben Sanitas und PostFinance innovative Kooperationen mit starken Partnern stetig voran.In zehn Filialen der PostFinance gibt es bereits ein gemeinsames Beratungsmodell: ein neuartiges Shop-in-Shop-Konzept, das beiden Unternehmen ermöglicht, die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr erfreulich und das Thema Gesundheitsvorsorge stösst bei den Kundinnen und Kunden von PostFinance auf grosses Interesse. Die Zusammenarbeit wird nun auf die ganze Schweiz ausgeweitet: Ab sofort können sich Kundinnen und Kunden in 34 PostFinance-Filialen nicht nur in der Finanz- und Vorsorgeplanung, sondern auch zur Gesundheitsvorsorge beraten lassen."Das Angebot der Krankenversicherungslösungen fügt sich optimal in die bestehende Gesamtberatung von PostFinance ein und erleichtert den Kundinnen und Kunden ihren Alltag, indem alle finanziellen Fragen gesamtheitlich betrachtet werden. Mit Sanitas haben wir uns für eine kompetente, schweizweit tätige Gesundheitspartnerin entschieden, die zu uns passt. Wir setzen uns beide konsequent für einfache, innovative und digitale Lösungen ein", freut sich Sandra Lienhart, Chief Business Unit Officer Retail Banking bei PostFinance über die Partnerschaft der beiden Unternehmen.Kaspar Trachsel, Leiter Vertrieb & Marketing bei Sanitas ergänzt: "Die Partnerschaft mit PostFinance unterstreicht unsere Ambition, unseren Kundinnen und Kunden in jeder Lebenssituation optimale Lösungen zu bieten. Indem wir die Gesundheitsvorsorge mit der Vorsorge- und Finanzplanung verbinden, schaffen die Beraterinnen und Berater von PostFinance und Sanitas gemeinsam ein völlig neues Beratungserlebnis."Pressekontakt:Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100910343