NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen zunächst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Seine Hauptsorge gelte der überraschend schwachen Umsatzentwicklung, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Aber auch das operative Ergebnis (Ebitda) des Zahlungsabwicklers habe die Prognosen verfehlt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 07:51 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0012969182