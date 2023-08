München (ots) -- Branchenpioniere kommen zusammen, um die transformative Relevanz von Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz im Gesundheitssektor zu diskutieren.- Bestätigte Top-Speaker aus der Life Sciences-Industrie, Technologiebranche, Forschung und Datenwissenschaft.- Zentrale Themen der Konferenz umfassen den Einsatz von Real-World Evidence, Patientenzentrierung sowie datengetriebene Forschung und Marktentwicklung.Temedica, ein führendes Health-Insights Unternehmen mit Sitz in München, veranstaltet das Event "The Future of Health Insights", powered by Microsoft Deutschland. Am 18. September 2023 werden in den Münchner Microsoft-Büros Spitzenkräfte und renommierte Persönlichkeiten aus den Bereichen Life Sciences, Technologie, Patientenvertretung, Forschung und Datenwissenschaft zusammenkommen, um die Transformation des Gesundheitssektors durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zu erörtern."Gemeinsam mit Microsoft Deutschland wollen wir die Zukunft der Health Insights vorantreiben", sagt Gloria Seibert, Gründerin und CEO von Temedica. "Die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten und der Einsatz künstlicher Intelligenz öffnen uns die Tür zu ungeahnten Möglichkeiten. Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, in der Real-World Evidence die zentrale Rolle spielt. In einer kollaborativen Atmosphäre werden wir tiefgreifend diskutieren und Real-World Insights neu denken."Die Veranstaltung widmet sich einer breiten Palette an Themen: Sie beleuchtet das Potential von Real-World Evidence für die medizinische Forschung, die Rolle der Patientenzentrierung in der gegenwärtigen Gesundheitslandschaft und die sich verändernde Dynamik datenbasierter Marktentwicklung. Zu den bestätigten Top-Speakern gehören unter anderem Prof. Dr. Dr. Sebastian Schneeweiss, Professor of Medicine and Epidemiology an der Harvard Medical School, Dr. Stefan Oschmann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO der Merck Gruppe sowie Marianne Janik, CEO von Microsoft Deutschland und Dr. Leonard Achenbach, Teamarzt des FC Bayern München.In einer Zeit, in der Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Zukunft der Gesundheitsindustrie prägen, möchte Temedica mit "The Future of Health Insights" eine Plattform bieten, auf der führende Köpfe der Branche zusammenkommen, um die Zukunft von Health Insights zu formen und das Potential aus Gesundheitsdaten zu elaborieren. Ein entscheidender Impuls für den Fortschritt liegt dabei im Übergang von Daten zu Erkenntnissen und in der Neuausrichtung der Parameter, die diesen Fortschritt beeinflussen.Für weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website unter https://temedica.com/en/temedica-future-of-health-insights-2023.Über Temedica GmbHTemedica ist ein Health Insights-Unternehmen, ansässig in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real-World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Dies erreicht das Unternehmen durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden.Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/.Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Temedica GmbHAnna HaunerCorporate CommunicationsT: + 49 175 431 030 1E-Mail: pr@temedica.comOriginal-Content von: Temedica GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168525/5582289