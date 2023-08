Neckarsulm (ots) -Die Gaming-Welt wartet auf das neue Spiele-Highlight "Starfield" von Bethesda und Xbox. Einen, im wahrsten Sinne des Wortes ersten Vorgeschmack darauf gibt es vom Smart-Food-Hersteller yfood, dessen limitierte Starfield Edition "Cinnamon Stardust" bereits ab heute bundesweit in allen Kaufland-Filialen erhältlich ist - und dort exklusiv im deutschen stationären Handel.Unterstützung erhält die Kooperation zwischen Kaufland, yfood, Bethesda und Xbox von Andy Lee. Der TikToker zählt mehr als 1,1 Millionen Follower und widmet sich in seinen Videos vor allem den Themen Gaming und Unterhaltung. Auf den digitalen Kanälen wird er zu "Commander Lee" und begibt sich auf die Suche nach der geheimnisvollen yfood-Edition."Wir unterstützen damit die Vorfreude auf das Spiel des Jahres, in dem es darum geht, die Welt über ihre Grenzen hinaus zu entdecken. Deshalb lassen wir Andy Lee ebenfalls zum Entdecker werden", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. "Zugleich bauen wir mit dem Video auch unsere Verbindung zu der besonderen Zielgruppe der Gaming-Community weiter aus." Kaufland geht damit den nächsten Schritt, um seine Markenbekanntheit in der Gaming-Welt zu stärken. Der Einzelhändler sponsort seit vergangenem Jahre das E-Sports-Team "Kaufland Hangry Knights" für das erfolgreiche Multiplayer-Game "League of Legends" und ist zudem mit einer eigenen Insel Teil des weltweit erfolgreichen Video-Spiels "Animal Crossing: New Horizons"."Cinnamon Stardust" - cremig, zimtig & galaktisch gutWas ist besser, als die Milchstraße zu sehen? Sie auch zu schmecken: cremig, zimtig, süß - so oder so ähnlich könnte jedenfalls das Universum schmecken. Cinnamon Stardust hat wie alle yfood Trinkmahlzeiten ein vollwertiges Nährstoffprofil bestehend aus Proteinen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhydraten und Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen. Eine 500 ml Portion deckt mindestens 25% des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal) und hat den Nutri-Score A."Wenn man in die Welt eines epischen Rollenspiels wie Starfield eintaucht, ist es natürlich umso wichtiger, dass man als Spieler auch darauf achtet am anderen Ende des Controllers rundum gut versorgt zu sein. Daher sind wir sehr begeistert, dass wir mit der neuen Starfield Edition eine ausgewogene Ergänzung zum Erlebnis auf dem Bildschirm bieten, die einfach gut schmeckt", sagt Marco Raab, Chief Brand Officer bei yfood.Über yfoodyfood ist der Marktführer in der Kategorie Smart Food in Europa. Seit der Gründung der yfood Labs GmbH im Jahr 2017 in München revolutionieren Benjamin Kremer und Noel Bollmann mit ihren Produkten die Lebensmittelbranche. Smart Food ist als Alternative für Situationen entwickelt, in denen Menschen keine Zeit finden, sich gesund zu ernähren, oder in denen schlichtweg keine frischen und hochwertigen Lebensmittel verfügbar sind. Alle yfood Produkte sind ausbalancierte, voll mobile (Trink-) Mahlzeiten und vereinen somit Schnelllebigkeit und eine bewusste Ernährung. Das Besondere hierbei ist der von yfood verfolgte "Complete Nutrition" Ansatz: Die Produkte enthalten alle essenziellen Mikro- und Makronährstoffe, die der Körper benötigt - und das, ohne Einbußen beim Geschmack. Seit der Gründung hat das Unternehmen 100 Millionen Mahlzeiten verkauft und verzeichnete 2022 einen Umsatz von über 120 Millionen Euro. Aktuell sind die Produkte in mehr als 30 europäischen Märkten bestellbar und sind an fast 30.000 POS in 8 Ländern gelistet. Weitere Informationen unter www.yfood.eu.Über KauflandKaufland steht für beste Frische, große Auswahl, niedrige Preise und einen einfachen Einkauf. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet der Einzelhändler ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf - und macht zudem mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Bundesweit betreibt Kaufland über 770 Filialen und beschäftigt über 90.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel gehört. Weitere Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de/presse.Über StarfieldStarfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit. Starfield erscheint am 6. September 2023 exklusiv auf der Xbox Series X|S und auf PC und ist ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass spielbar. Weitere Informationen unter https://bethesda.net/de/game/starfield.