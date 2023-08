© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square Capital hat ebenfalls seinen vierteljährlichen Bericht bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Worauf er jetzt wettet - und worauf nicht.

Der Hedgefonds des Milliardärs Bill Ackman hat seine Beteiligung an Alphabet im letzten Quartal im Zuge des anhaltenden KI-Hypes aufgestockt. Ackmans Firma kaufte etwa 1,3 Millionen Aktien der Klasse C von Alphabet, wodurch sich die Position auf 1,1 Milliarden US-Dollar erhöhte. Das geht aus der jüngsten 13F-Einreichung des Hedgefonds bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hervor. Der Anteil von Pershing Square an den A-Aktien der Google-Muttergesellschaft blieb demnach im zweiten Quartal unverändert und belief sich auf 261 Millionen US-Dollar.

Dank eines starken Earningsberichts für das zweite Quartal, der die Schätzungen der Analysten übertreffen konnte, ist Alphabets Marktkapitalisierung kürzlich um rund 111 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen um sieben Prozent auf 74,6 Milliarden US-Dollar - auch dank der verstärkten KI-Bemühungen. "Dies ist unser siebtes Jahr als KI-Unternehmen, und wir wissen intuitiv, wie wir KI in unsere Produkte einbauen können", zitiert Business Insider den CEO Sundar Pichai von der Bilanzkonferenz. Alphabet habe demnach KI-Technologien in seine Suchmaschinenprodukte integriert und der Chatbot Bard werde laut Pichai immer schneller und intelligenter.

Alphabet-Aktien sind in diesem Jahr um rund 46 Prozent gestiegen. Der Analysten-Konsens impliziert laut Marketscreener dennoch ein weiteres Aufwärtspotenzial von knapp 16 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Ackmans Hedgefonds trennte sich im zweiten Quartal von mehr als 25 Prozent seiner Position im Baumarktunternehmen Lowe's. Damit verringerte sich die Gesamtposition von Pershing im zweiten Quartal von etwa zwei auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Pershing Square reduzierte auch seine Beteiligungen an verbrauchernahen Marken wie Chipotle und Restaurant Brands International.

