Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent hat am Donnerstagmorgen ein wenig zugelegt. Dennoch bleibt die Stimmung am Ölmarkt gedrückt. Grund ist zum einen, dass die Fed weitere Zinserhöhungen nach wie vor nicht ausgeschlossen hat. Zum anderen läuft der Wirtschaftsmotor in China noch nicht wieder rund."Chinas wirtschaftliche Bedenken und die allgemeine risk-off Stimmung an der Wall Street belasteten die Ölmärkte. Gleichzeitig übte ein starker Dollar zusätzlichen Abwärtsdruck aus", sagte Tina Teng, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...