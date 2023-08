Bern (ots) -Einladung zur MedienkonferenzMittwoch, 6. September 2023, 15:30 bis 16:30 UhrPolit-Forum Bern im Käfigturm, Marktgasse 67, BernOrgan- und Gewebespende in der Schweiz - wie ist der aktuelle Stand?Am Samstag, 9. September 2023, findet der Nationale Tag der Organ- und Gewebespende statt. Das nehmen wir zum Anlass, gut ein Jahr nach dem Volks-Ja zur Einführung der erweiterten Widerspruchslösung über den aktuellen Stand zu informieren. Wir informieren über folgende Themen:- Aktion "Be a Gamechanger" (https://www.swisstransplant.org/de/infocenter/kampagnen/be-a-gamechanger) von Swisstransplant rund um den Tag der Organ- und Gewebespende vom 09.09.2023- "Mahana4Kids marche pour la vie": (https://www.swisstransplant.org/de/infocenter/kampagnen/be-a-gamechanger/marche-pour-la-vie) Fussmarsch von Bern nach Genf (170 km) in 6 Etappen zur Förderung der Organspende und zur Unterstützung von Familien mit leberkranken Kindern- Statements von Politikerinnen und Politikern rund um das Thema Organ- und GewebespendeFolgende Rednerinnen und Redner treten auf und stehen für Interviews und Fotos zur Verfügung:- Flavia Wasserfallen, Nationalrätin SP/Bern- Manuela Weichelt, Nationalrätin Grüne/ZG- Marc Jost, Nationalrat Mitte-EVP/Bern- Franz Grüter, Nationalrat SVP/Luzern- Jörg Mäder, Nationalrat GLP/Zürich- Patrick Terrapon, Präsident Verein Mahana4Kids- Franz Immer, CEO Swisstransplant, Facharzt für Herzchirurgie FMHZusätzlich stehen zur Verfügung für Interviews- Professorin Claude Pierrette Le Coultre, ehemalige Leberchirurgin Universitätsspital Genf (HUG)- Patrick Gervais, lebertransplantiert- Mathias Brunner, herztransplantiert- Patrizia Manolio, nierentransplantiertAn der Medienkonferenz wird Deutsch und Französisch gesprochen (aber keine Simultanübersetzung).Anmeldung: Wir danken für Ihre Anmeldung bis 4. September 2023 an webmaster@swisstransplant.org.Hinweis: Am Donnerstag, 7. September 2023, findet um 08:00 Uhr der Abmarsch der Athletinnen und Athleten des "Mahana4Kids marche pour la vie" auf dem Waisenhausplatz Bern statt. Medienschaffende sind auch hier zum Einfangen von stimmungsvollen Bildern und Statements herzlich willkommen.Wir würden uns sehr freuen, Sie an der Medienkonferenz oder beim Abmarsch zu begrüssen.Freundliche GrüsseSwisstransplant und Mahana4KidsPressekontakt:AuskunftStephanie Balliana, Head of Communication Swisstransplant, 076 519 89 09, webmaster@swisstransplant.orgPatrick Terrapon, Präsident Mahana4Kids, 079 608 75 02, info@mahana4kids.chOriginal-Content von: Swisstransplant, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006275/100910351