Ganz im Gegensatz zum vergangenen Sommer ließen in diesem Juli die Sorgen um die europäische Energieversorgung im kommenden Winter nach. Die für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen europäischen Gasbestände und die deutlich besseren Wasservorräte waren die Hauptursachen hierfür. Hohe Niederschlagsmengen und kühle, windige Wetterbedingungen liessen die nordischen Wasserbestände zum ersten Mal in diesem Jahr über den […]Ganz im Gegensatz zum vergangenen Sommer ließen in diesem Juli die Sorgen um die europäische Energieversorgung im kommenden Winter nach. Die für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen europäischen ...

