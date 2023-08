HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Zahlenwerk des Medizintechnikkonzerns von Anfang August gebe es für ihn mehr Fragen als Antworten, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das solide Umsatzwachstum bei schwächelnden Margen sei nicht nur der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet, sondern auch den strategischen Präferenzen und vor allem den hohen Investitionen in Forschung & Entwicklung./ck/edh



