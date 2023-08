In China ist erneut ein Immobilienkonzern von der Insolvenz bedroht. Erst im Herbst vor zwei Jahren sorgte Evergrande für Turbulenzen an den Aktienmärkten. Bei Country Garden könnten nun auch ausländische Finanzkonzerne unter den Gläubigern sein, darunter auch die Deutsche Bank.Lange war Country Garden der größte Immobilienentwickler Chinas, wenn man sich nur den Umsatz ansieht. Im laufenden Jahr brach das Geschäft allerdings ein und man konnte kürzlich die Zins-Zahlungen für zwei in Dollar ausgegebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...