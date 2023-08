Hochtief erhält in letzter Zeit so viele Aufträge wie schon lange nicht mehr. Nach zwei Großaufträgen in der Vorwoche soll das Unternehmen in Australien eine 300-Megawatt-Solarfarm in Australien bauen. Zudem steht die MDAX-Aktie kurz davor, einen wichtigen charttechnischen Widerstand zu durchbrechen. Hochtief gab heute Morgen bekannt, dass das Unternehmen die Entwicklungsrechte für eine Solarfarm in Queensland (Australien) erworben hat. Es ist bereits das zweite große Solarprojekt des Konzerns. ...

