Der Goldpreis stand gestern erneut unter Druck. Die Serie der Verlusttage summiert sich mittlerweile auf acht. "Das soll die längste tägliche Verlustserie bei Gold seit sechs Jahren sein", sagt Markus Bußler. Allerdings sei nach dem Verlust der Marke von 1.940 Dollar ein Rutsch in den 1.900-Dollar-Bereich wahrscheinlich gewesen."Das Ganze kommt nicht gerade überraschend", sagt Markus Bußler. Allerdings sei die extreme Schwäche der Minenaktien etwas, was durchaus etwas fraglich sei. So hat beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...