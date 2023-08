2022 lag der Anteil an Solarenergie gemessen an der gesamten Energieproduktion in Deutschland bei 10,9 Prozent. Damit belegt die Bundesrepublik den neunten Platz im internationalen Vergleich Für eine Studie des Energieunternehmens Enpal wurden die monatlichen Energiedaten von insgesamt 47 Ländern seit Januar 2022 basierend auf Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) ermittelt und miteinander verglichen. Mit ...

