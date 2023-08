Berlin (ots) -Am Montag, 21. August 2023, findet erneut der SPORT BILD-Award statt. Bereits zum 21. Mal vergibt Europas führendes Sportmagazin in der Hamburger Fischauktionshalle die begehrten Auszeichnungen, mit denen herausragende Leistungen im Sport geehrt werden.Neben den Kategorien Aufsteiger des Jahres, Überraschung des Jahres, Star des Jahres, dem Champions-League-Award, dem Sonderpreis der Chefredaktion, dem TV-Award sowie dem Inklusions-Award würdigt der SPORT BILD Award 2023 das 60-jährige Jubiläum der Fußball Bundesliga, die am 24. August 1963 ihren ersten Spieltag hatte.Mit Wolfgang Overath, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Robert Lewandowski, Felix Magath, Lothar Matthäus und Thomas Müller werden Fußball-Ikonen, die die Fußball Bundesliga auf herausragende Weise mitgeprägt haben, stellvertretend ausgezeichnet. Alle Preisträger werden den SPORT BILD Award persönlich in Hamburg entgegennehmen.Zugesagt haben darüber hinaus u.a. Emilia Bartoeck, Riccardo Basile, Lukas Binder, Heribert Bruchhagen, Magdalena Brzeska, Christoph Daum, Gerhard Delling, Jan-Christian Dreesen, Niclas Füllkrug, Manuel Gräfe, Herbert Hainer, Thomas Helmer, Pascal Hens, Thomas Hitzlsperger, Maria Höfl-Riesch, Marcus Höfl, Jonas Hofmann, Marcell Jansen, Sebastian Kehl, Johannes B. Kerner, Robin Koch, Anna Kraft, Matze Knop, Stefan Kretzschmar, Oliver Leki, Monica Lierhaus, Felix Loch, Felix Magath, Marcel Nguyen, Matthias Opdenhövel, Stefan Reuter, Oliver Roggisch, Bastian Schweinsteiger, Rudi Völler, Kristina Vogel, Hans-Joachim Watzke, Laura Wontorra, Jörg Wontorra sowie Younes Zarou. Mit den SPORT BILD-Awards ehrt SPORT BILD bereits seit 2003 außergewöhnliche Leistungen im Bereich des Sports. Zur diesjährigen Preisverleihung in der Fischauktionshalle in Hamburg werden insgesamt rund 600 prominente Gäste aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Medien erwartet. Durch die Verleihung führen TV-Moderatorin Andrea Kaiser und Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54937/5582477