Trotz Verlangsamung des Reiseverkehrs verzeichneten Traum-Ferienwohnungen-Immobilienanzeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von 17-fach Bremen, Deutschland, 17. August 2023: Traum-Ferienwohnungen, eine führende Ferienwohnungsplattform in Deutschland und Europa, teilte mit, dass ihre Vermieter von Ferienunterkünften im Geschäftsjahr 2023 eine durchschnittliche Rendite von 17-fach auf ihre gezahlte Gebühr erzielt haben. Beachtlich ist, dass die besten 10% der Hausbesitzer durchschnittlich 51-fache Renditen auf ihre Insertionsgebühr erzielt haben, während die besten 25% über 25-fache Renditen gesehen haben. Dies zeigt die Effektivität des auf Insertion basierenden Modells von Traum-Ferienwohnungen, das es von dem provisionsbasierten Ansatz unterscheidet, den die meisten Wettbewerber der Branche, wie Airbnb und Booking.com, anwenden. Mit einer jährlichen Startgebühr von 297 Euro können Vermieter über die Plattform jährlich mehr als 45 Millionen Urlauber erreichen und dabei vollständige Transparenz und keine zusätzlichen Gebühren genießen. Eine regionale Aufschlüsselung zeigt, dass Vermieter aus Hamburg mit 22-facher durchschnittlicher Rendite auf ihre Investition die höchste Rendite in Deutschland erzielten. Dicht dahinter folgen die Regionen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit durchschnittlich 20-facher bzw. 18-facher Rendite. Im Gegensatz zu anderen Ferienwohnungsplattformen, die den Vermietern eine erhebliche Provisionsgebühr für jede Buchung berechnen, arbeitet Traum-Ferienwohnungen nach einem Modell mit einer festen jährlichen Insertionsgebühr, das mehr Transparenz und Flexibilität sowie mehrere andere Vorteile bietet. Während die meisten großen Wettbewerber den Vermietern in der Regel eine durchschnittliche Provision von 15-30% pro Buchung in Rechnung stellen, ermöglicht die feste jährliche Gebühr von Traum-Ferienwohnungen den Vermietern, ihr gesamtes Mieteinkommen zu behalten. Darüber hinaus ermöglicht das Modell den Vermietern und Gästen eine direkte Kommunikation. Vermieter können die Gäste auswählen, die ihre Häuser mieten möchten, und Gäste können ihre Anforderungen teilen, Fragen stellen und direkt von den Vermietern Einblicke erhalten. Diese direkte Interaktion schafft Vertrauen, gewährleistet eine angenehme Erfahrung und reduziert unangenehme Überraschungen sowohl für Vermieter als auch für Gäste. Gautam Swaroop, CEO von OYO Vacation Homes (dem Mutterunternehmen von Traum-Ferienwohnungen), kommentierte das Wachstum wie folgt: "Wir freuen uns über solch herausragende Ergebnisse für unsere Vermieter. Unser Ziel war es immer, Vermieter zu stärken und ihnen eine transparente Plattform zu bieten, die es ihnen ermöglicht, ihre Einnahmen zu maximieren. Die Tatsache, dass unsere Vermieter im Durchschnitt eine 17-fache Rendite auf ihr Abonnement in einem Jahr erzielt haben, trotz der Verlangsamung des Reiseverkehrs, ist ein Beweis für die Effektivität unseres abonnementbasierten Modells. Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr mit dem gleichen Schwung weitermachen und Vermietern Möglichkeiten bieten können, ihre Einnahmen zu maximieren."

Christine Hüppeler vom Vermietungsservice Dangast sagte: "Die Anzahl der Anfragen, die wir über Traum erhalten, ist außerordentlich hoch und wir konnten etwa 80% davon in Buchungen umwandeln. Es ist erfrischend, auf einer transparenten und flexiblen Plattform zu sein, die die Interessen der Hausbesitzer an erste Stelle setzt. Die direkte Kommunikation mit den Gästen war ebenfalls ein entscheidender Unterscheidungsfaktor für uns. Wir können persönlich mit ihnen in Kontakt treten, ihre Bedürfnisse verstehen und eine individuellere Erfahrung bieten. Es ist ein Gewinn für sowohl die Gäste als auch die Hausbesitzer." Traum-Ferienwohnungen hat kontinuierlich seine Präsenz erweitert und sein Angebot an Immobilienanzeigen ständig erweitert. Kürzlich verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal 2023 ein Wachstum von 14% bei neuen Ferienwohnungsanzeigen im Vergleich zum Vorjahr. Diese Ferienwohnungen können auf https://www.traum-ferienwohnungen.de/ gebucht werden.



